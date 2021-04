Informativo Cuenca - 09/04/21

Informativo local y provincial de RNE en Cuenca. Presentado por Marina Ortueta Martín y Sara Batres Pérez.

- Covid-19. La Consejería de Sanidad informó ayer de que el pasado miércoles, se reportaron en la provincia de Cuenca veintiocho casos y no se produjo ningún fallecimiento relacionado con la enfermedad. En el Hospital "Virgen de la Luz", el miércoles había ingresados once pacientes en cama convencional y ninguno en la UCI. Desde el 25 de febrero, no hay casos confirmados en las residencias sociosanitarias de la provincia. A partir de mañana sábado, el toque de queda pasa a las 12 de la noche, las reuniones podrán ser de hasta seis personas y por el momento, continúa el cierre perimetral de la región.

- Los carteros de Correos de la capital conquense han iniciado una serie de movilizaciones por falta de personal. Estas movilizaciones, se realizarán los martes y los jueves frente a la sede de Correos durante los 20 minutos de descanso de los trabajadores.

- Cruz Roja Cuenca ha retomado su actividad con los institutos de la provincia para concienciar sobre la violencia de género y erradicar esta lacra social. Los jueves del mes de abril, voluntarios de la entidad, habilitarán una carpa en el Instituto Lorenzo Hervás y Panduro de la capital, donde propondrán juegos a los más jóvenes para sensibilizarles acerca de la violencia de género. Además, se ha habilidado una línea telefónica y un número de WhatsApp como "apoyo emocional" a estudiantes que hayan podido sufrir algún tipo de violencia.

- Las inmobiliarias de la ciudad de Cuenca advierten de la ausencia de pisos disponibles para alquilar. Es una tendencia que viene sucediendo desde hace meses y ahora, con la futura Ley de Vivienda, temen que la oferta siga cayendo si se intervienen los precios de alquiler. A falta de conocer los detalles de la nueva Ley, animan a poner en alquiler aquellas propiedades vacías, ya que la demanda está muy por encima de la oferta actual.

- La empresa avícola Rujamar, ubicada en San Lorenzo de la Parrilla, trasladará sus oficinas centrales a Cuenca capital, donde tiene previsto construir una nueva instalación y crear más de 60 puestos de trabajo en los próximos dos años.

- La Diputación y ADOCU -la Asociación de Padres de Síndrome de Down de Cuenca-, han renovado su convenio anual, con el que la institución provincial aportará 35.000 euros para el funcionamiento de la asociación. El objetivo de ambas instituciones es continuar con la integración socio-laboral de las personas con Síndrome de Down.

- El municipio conquense de Las Valeras, enterrará este domingo en La Fuente Vieja, una "cápsula del tiempo" para que los más pequeños guarden sus testimonios sobre esta pandemia. Será abierta dentro de 25 años.

- El Balonmano Incarlopsa Cuenca se enfrentará al Bada Huesca este sábado a las 5 de la tarde en El Sargal.

- Cita con los títeres este sábado en el Centro Cultural Aguirre. La compañía "Retablo de la ventana", procedente de Guadalajara, representará "El Gato con Botas". La entrada es gratuita, pero con aforo limitado de 45 personas, por eso, es recomendable llamar por teléfono a la Asociación de Amigos del Teatro para realizar las reservas. Habrá dos pases, a las 12 y media y a las 6 de la tarde.