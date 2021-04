Informativos Aragón 7.45 - Sanidad estudia nuevas medidas restrictivas en Aragón de cara a Semana Santa. -26/03/2021

Sanidad está preocupada por la situación de Zaragoza capital y la proximidad de la Semana Santa. Descarta volver a confinar a las provincias pero no otros tipos de confinamientos, como los municipales. También podría limitar los horarios de las actividades no esenciales. No se limitarían los aforos, ni se cerraría el interior de los bares. De momemto, no hay nada decidido. Y es que se comienza a apreciar una tendencia ligeramente ascendente en la incidencia de la pandemia. En cuanto a la vacunación, la novedad es que después de Semana Santa, se empezará a inocular a la población general de 75 a 79 años y de 61 a 65 años. Hoy sigue el Pleno de las Cortes, el Presidente, Javier Lambán, hablará de los sectores más perjudicados por la crisis

