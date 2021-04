Informativo Sevilla - 16/04/2021

A partir del domingo, los negocios no esenciales cerrarán a las 8 de la tarde en la provincia de Sevilla. El comité de alerta declara alerta 3 grado 1. La tasa de incidencia en la provincia es de 231 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Los hosteleros expresan sus quejas por esta reducción de horarios, aunque podrán mantener las cenas del sábado, que sería la noche del pescaito de la feria. No habrá toros en la Maestranza. La empresa Pagés no acepta mantener las corridas con la norma de distancia de metro y medio. El ayuntamiento pone en marcha un nuevo concurso de arquitectura para la costrucción de casi 400 viviendas y alojamientos colaborativos en solares públicos. En el Teatro Maestranza, habrá cuatro funciones del homenaje del Ballet Nacional a Antonio el bailarín, para atender a los 1.800 espectadores que ya habían comprado entradas.



