Informativo Córdoba - 27/01/21

La pandemia no da tregua en la provincia de Córdoba. Tres fallecidos, seis ingresos en la UCI y 24 hospitalizaciones. La Junta confirma 430 nuevos contagios.

Desde ayer la megafonía de la Policía Local está pidiendo a los cordobeses que no salgan de sus casas si no es necesario.

El Reina Sofía cuenta ya con ocho unidades Covid en funcionamiento ante el incremento de pacientes. Se ha activado el Plan de Contingencia con módulos habilitados en los quirófanos de la primera planta del Hospital General.

Varios terremotos con epicentro en Granada se dejaron sentir en Córdoba anoche. El mayor de ellos de 4,3 grados en la escala de Richter.

Casa Sefarad celebra el Día de la Memoria del Holocausto, como cada 27 de enero. Una conferencia sobre mujeres sefardíes y el encendido de velas en memoria de las víctimas protagonizan la celebración.