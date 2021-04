Informativo Cádiz - 05/04/21

Los comites de Airbus valoran esta mañan un encierro de las plantillas para defender la continuidad de la planta de puerto Real. Navantia Cádiz inició ayer los trabajos en el crucero Harmony of the seas. Creará 400 empleos durante 1 mes.

Hoy se actualizarán los datos de la Pandemia. Los ultimos del sabado recogian 550 contagios en 3 dias. La tasa no se actualiza desde el miercoles.

Y en deportes, el Cádiz dió un gran paso para la permanencia al ganar 2 a 1 al Valencia, en un partido en el que un jugador del Valencia denunció supuetos insultos racistas de Cala, que el jugador del Cádiz niega..

En 15 minutos ampliamos estas y otras noticias y "Cronicas gustativas, el espacio que dedicamos a nuestra gastronomia, hoy nos acercamos hasta nuestros esteros y Salinas para conocer los tesoros gastronómicos con salicornia de la mano de La Salá.

Lo primero la previsión del tiempo con la Agencia estatal de metereologia.