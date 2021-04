Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Boy & Girl Bands, memes y guerras culturestas - 09/04/21

Ponemos banda sonora a los memes más virales de la última semana en redes sociales en Lola Is In Da House, el espacio en el que nuestra compañera Lola Lara nos trae la actualidad de internet. También nos hablará de la desaparición de Yahoo! Respuestas después de quince años.

Además tenemos una nueva Sesión Bombín. Como cada viernes, Jesús Bombín trae una selección musical para ambientar la previa al fin de semana. Hoy nos habla del fenómeno de las Boy Bands y Girl Bands con nombres como Destiny's Child, Backstreet Boys o Take That.

Por último las Guerras Culturetas de Juan Soto Ivars en una sección que él mismo define hoy como de "ironía caníbal" en la que nos va a hablar de algunos lugares inhóspitos para mucha gente como Twitter o Forocoches.