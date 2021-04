Hotel Vader - 'Zero Latency'

Imagina't una experiència de Realitat Virtual tant immersiva que el teu cos i el dels teus amics es mou en completa sincronia amb el que veus a el teu visor. Sense cap espai d'espera. Amb completa latència zero. Doncs això és el que ens ofereix Zero Latency, i avui ens explicaran com viure una estona increïble matant zombis, a bord d'una nau o en un món de fantasia al seu espai d'oci. També tindrem en Víctor que ens parlarà del nou videojoc Monster Hunter Rise.