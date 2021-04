Su nombre real, Artemios Ventouris-Roussos, aunque se le conoce en el mundo de la música por el sobrenombre artístico de Demis Roussos, uno de loS grandes ídolos del pop internacional, especialmente de la década de los años 70 .Demis Roussos nació accidentalmente, hijo de exiliados griegos, en Alejandría, en Egipto, el 15 de junio de 1946, y falleció en Atenas, el 25 de enero de 2015, víctima del cáncer.

Demis Roussos llegaría a grabar casi 40 álbumes, alguno que otro expresamente registrado para el mercado hispanohablante, o sea, en idioma español, vertiente que es la que verdaderamente nos interesa ahora a nosotros, con grandes, por no decir mayúsculos, éxitos, como "Morir al lado de mi amor", "Bailare, bailarás", o su adaptación del éxito en inglés "Forever and ever", que quedó en español como "Por siempre y para siempre", que nos sirve como cierre.