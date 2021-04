Concierto celebrado en el Royal Festival Hall de Londres el 26 de octubre de 2020.

COPLAND: Primavera apalache (suite) (26.42). PRICE: Dances in the Canebrakes (9.54). REICH: Music for Pieces of Wood (12.46). STRAVINSKY: Concierto en Mi bemol mayor (Dumbarton Oaks) (16.18). Orq. Fhilharmonia. Dir.: Santtu-Matias Rouvali.

Contenido disponible hasta el 5 de mayo de 2021.