Gonzalo en Verano Azul con Pilar Tabares

El refranero popular español en la voz de Álvaro Soto nos da la entrada a una nueva edición de este España.com en REE en la José Antonio Pardellas rescata para nosotros la profunda voz de Barry Withe interpretando "You are the first."

Tras el café con música pasaremos a nuestra biblioteca que nos sorprende con el nuevo libro de Menchu Gutiérrez En mitad de la casa editado por Siruela.

Y como cada día, la recta final del programa es para nuestro invitado de la semana que en esta ocasión es Gonzalo que interpretaba en el programa de Televisión Española Verano Azul a Bruno, un cantante acosado por las fans. Hoy la sorpresa le llegará de la mano de Pilar Tabares que empezaba su andadura profesional como auxiliar de producción de esta mítica serie.