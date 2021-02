Dani Niño nos trae sonidos de Holanda y María Torres nos lleva a Rusia.

Big band of the Concertgebouw – The Secret Champ

Benjamin Herman– Curaçao

Bruut! – Sly

Miguel Rodríguez Trio – When I grow old to dream

De Staat – I´m out of your mind

Gregory Leps - Un vaso de vodka en la mesa

Maya Fadeva - Noches de Moscú

Eduard Khill - Trololó

Little Big - Polyusko Polye

Gallos - Que nunca te falte el rock and roll