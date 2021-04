En Sierra Broncano, grandes clásicos nos hablan del calentamiento global en una playlist ecológica elaborada por Daniel Broncano. 60x60: Dúos célebres. Recomendación E2L: Festival Sonata de Primavera, en Madrid.

Suena:

Ensemble Quadrivium - Oficio de Tinieblas de Tomas L. de Victoria

F. Mendelssohn - Sinfonía Italiana, I mov.

G. Rossini - Guillermo Tell (Obertura)

C. Debussy - La Mer

J. Kirkegaard - MELT

A. Vivaldi - La Tempestad Del Mar, I mov

M. Richter - Vivaldi's Four Seasons Recomposed (Daniel Hope, violín)

The Carpenters - Close to you

Juan y Junior - La Caza

Nina y Frederick - Oh sinner man

Dúo Dinámico - Perdóname

Banda de Los Gitanos - Marcha procesional La Saeta