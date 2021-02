Entre dos luces - In-A-Gadda-Da Vida - 27/01/21

Chute de psicodelia E2L con Iron Butterfly. Escuchamos integro uno de los temas más singulares -y más largos- de la historia del rock y, de paso, algunos de su menos conocida Cara A. Con Carlos Galilea, cien años de Piazzolla.

Suenan:

Iron buttefly - Most anything you want

Iron Biutterfly . Flowers ands beeds

Iron Butterfly - Termination

Iron Butterfly - In-A-Gadda-Da Vida

Quinteto Astor Piazzolla - Chin chin

Quinteto Astor Piazzolla - Romance del diablo

Sergio & Odair Assad con Fernando Suárez Paz - Revirado

Roxette - Listen to your heart