Entre dos luces - La definitiva y catártica playlist de los derechos de autor - 13/04/21

En Sierra Broncano, músicas sagradas de la lucha ancestral por la propiedad intelectual, con Daniel Broncano. Genio y figura, Duncan Dhu. Adiós con Guadalupe Plata.

Suenan:

The Hill Sisters - Happy Birthday (1893)

Irving Berlin - White Christmas(1940)

Barry Mann, Cynthia Weil And Phil Spector -You’ve Lost That Feeling By (1964)

John Lennon And Paul McCartney - Yesterday (1965)

Alex North And Hy Zaret - Unchained Melody (1955)

Duncan Dhu - Cien gaviotas

Duncan Dhu – En algún lugar

Duncan Dhu – A un minuto de ti

Duncan Dhu – Todo se desvanece

Guadalupe Plata - Corraleras del veneno