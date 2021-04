Entre dos luces - El año de la pandemia (2) - 30/03/21

Música grabada a lo largo del 2020, un año difícil para todos y en particular para quienes viven de la creación artística. Recordamos nuestros discos del año, que son a su vez una selección de nuestros discos de la semana.

Suenan:

Judith Jáuregui - Arabeske en C Major Op 18 de R.Schuman (The Romantic steel)

Noelia Rodiles - Dues peces per a piano de Joan Magrané (El efecto mariposa)

María Parra - Atardecer en la Alhambra de la suite Granada (Visions)

Eduardo Fernández - Scherttino de la Drei Frühe Klavierstucke de Zimmerman (Zimmerman)

Sara del Valle - (Isaac)

Alberto y García - Animales escondidos (Flores negras)

Javier Ruibal - Música en vena (Ruibal)

Maria Toro - A costureira (Fume)

Jorge Pardo y Gil Goldstein - Sophisticated lady de D. Ellington (Brooklyn sessions)

Iris Azquinezer - Bourrè de la Suite para violonchelo 3, de J.S.Bach (Blanco y Oro)

Los Estanques - Soy español pero tengo un kebab (IV)

Duo Simant - Tico tico no Fuba (New Way)