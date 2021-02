Entre dos luces - Los amigos de Mahler - 28/01/21

Fernando Palacios continúa ahondando en la vida y en la obra de Mahler. Actualidad musical con María Torres

Suenan:

Mahler - Sinfonía 1 “Titan”: II mov

Bruckner - Sinfonía 3: 3º mov (Ziemlich schnel)

Richard Strauss - Salomé: Danza de los 7 velos

Hugo Wolf - Verschwiegene liebe (Amor secreto). Barbra Streisand

Beethoven - Sinfonía 9: III mov (Adagio)

Arnold Schönberg - Noche transfigurada

Mahler: Sinfonía 7 - 5º mov (Rondó)

Topo - Maldito dinero

Miguel Angel Delgado - La fuerza por la boca

Passenger - The way I love you

Pablo Alborán - Si hubieras querido

Banda de Musica de Capdepera - Sant Antoni 2021