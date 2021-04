En órbita - Nueva recopilación dance de "This is Bar 25 Music" - 17/04/21

Presentamos una selección de la nueva recopilación de la serie" Bar 25 Music" con su sello de música dance de calidad para todos los públicos.

Dole & Kom "Together Onetime (Agent! Remix)", Namito, Brams "More Than Just Your Passion", Phonique, Belkina "Moon Moods", Miyagi, Allies for Everyone "Far Away (Facundo Mohrr, Valdovinos Remix)", Ateyaba, Nu "Who Loves The Sun", Freedarich & Stiggsen "Cross Country", Bondi "Away From Heaven (Niko Schwind Remix)", Clarian "Fools Rush In", Matt John "Hello Again (Californian Sunrise)", She Knows "Distorted Images", KMLN, Roderic "Aurora (Holger Hecler Remix)", Oceanvs Orientalis "Tarlabasi (Be Svendsen Remix)", D'Julz "Le Bal Du Ciment", Marcus Meinhardt "Endjoy", Jacques "Alcaya", PillowTalk, Gustavo Lobo "Gonna Be With You (Kellerkind Remix)", Ark "Tribute To Monk ", John Thomas "Check It" y Bruno Pronsato "As We Were".