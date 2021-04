En órbita - Novedades del sonido EDM y lo último de Danny Ávila, Raúl Romo y Chagar - 03/04/21

Nuestra selección de las novedades más destacadas del sonido dance más comercial y popular, el EDM (Electronic Dance Music), acompañadas de las novedades de nuestros Dj's y productores con Danny Avila, y los temas de debut de Raúl Romo y Chagar.

Dardust feat. Benny Bensassi "Within me [Electron Mix]",

Purple Disco Machine "Fireworks", Martin Garrix Feat. Tove Lo "Pressure",

Paul Woolford & Amber Mark "Heat",

Dimitri Vegas & Like Mike Feat. DVBBS & Roy Woods "Too Much",

Silk City feat. Ellie Goulding , Diplo & Mark Ronson " New Love",

Miley Cyrus feat. Dua Lipa " Prisoner [Jax Jones Remix]",

MK Feat. Raphaella "Lies",

Marshmello & Imanbek feat. Usher "Too Much [Alle Farben Remix]",

Fedde Le Grand Feat. 22 Bullets "Bang Bang",

Paul Kalkbrenner "Graf Zahl",

Riton X Nightcrawlers Ft. Mufasa & Hypeman "Friday [Dopamine Re-Edit]",

Vize x Tokyo Hotel "White Lies",

Ale Mora, Brian van Andel feat. Griffie "Runaway (Castion-Remix)",

Antoine Delvig & Love For Justice "Dirty G",

Castion "Nuwid Waiting For You",

Two Worlds Apart & Castion feat. Joseph Feinstein "Goddess",

Lujay Young Saints ft. Nathan Brumley "Through The Fire",

Peter Pahn "Rave Revival", Soolver Transis “Stem”

Crusy x Castion "Take Me Higher", Andata "Callback",

Curbi & Tchami Feat. Kyan "Make Amends",

Lo último de:

Danny Ávila "Hometown Heroes",

Raú Romo Feat. Carmen Senra "Hands up",

Danny Ávila "My Blood " y Chagar "I Believe It".