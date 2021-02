En órbita - Jamie Jones con sus temas dance favoritos como Dj - 23/01/21

Una selección de los temas dance actuales más pinchados por el gran DJ y productor británico, que ha creado su propio y distintivo sonido de calidad.

Jamie Jones, Harvy Valencia "Electric Mama", 3 In Key "Untitled", Adapter "Skate Dancer", André Salmon, K-mack "Salmon Man", Darius Syrossian "Boujée B", Demuir "c.u.n.t.b.o.y. (Pedro)", DJ Sneak "Inner Boogies (1)", East End Dubs "LFO", iO (Mulen) "Flirt", Jamie Jones, Nicole Moudaber " Pepper Shake", Mark Broom "Hear Me", Nice Girl "Take A Step", Hot Since 82, Jamie Jones, Boy George "Body Control", Cinthie "Bassline", Matador "Sweet Release", Route 94 "Close (Extended Mix)", Shermanology "Bon Bini", Wlad "Ride Ya Way", Jamie Jones, Harvy Valencia "Kwik-E Skiclub Toggenburg "Zmorge mit Pascal (remix)", Wheats "You Know", y Josh Hvaal "The Sound".