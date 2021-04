En Directe a Ràdio 4 - 'Xai de primavera' amb Carme Ruscalleda

Avui la xef Carme Ruscalleda ens ha donat les instruccions per fer un "Xai de Primavera" Xai al forn amb hortalisses de primavera: cebes i alls tendres, pastanagues i pèsols. Caldrà preescalfar el forn a 170º i posar els talls de xai amb os en una safata fonda de forn a la mida dels talls, i pintar-los amb l'adob per sobre i per sota dels talls. Poseu-ho coure al forn a 170º, durant 90 minuts, cada 30 minuts, doneu la volta als talls i continueu la cocció. Mentrestant, peleu les hortalisses, (reserveu a part els pèsols) les pastanagues, els alls, les cebes i el ramet de menta i julivert, feu-los coure amb 3 litres d'aigua bullent i 50 g de sal durant només 2 minuts, escorreu-los (reserveu l'aigua de cocció) i reserveu les hortalisses sense passar-les per aigua freda, un cop fredes, feu-les a talls regulars. Un cop passats els 90 minuts de la cocció dels talls, (controleu si els calgués més temps) serà el moment d'incorporar a la safata les hortalisses prebullides i els pèsols crus, i mullar-hi tot amb la picada perfumada que heu triturat, continueu la cocció tot junt al forn, també a 170º, durant 10 minuts més i el plat és llest per degustar i compartir!.