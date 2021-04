En Directe a Ràdio 4 - Entrevista a Laia Pérez, infermera de la fundació Arrels

La infermera de la Fundació Arrels, Laia Pérez, ha explicat al programa que han demanat a l'administració poder vacunar al col·lectiu dels 'sense sostre' amb la vacuna de Janssen, perquè és monodosi: "Que els que puguin vagin al centre de salut i si no, nosaltres podem apropar-nos amb educadors, treballadors socials i sanitaris a on es troben aquestes persones per vacunar-les".