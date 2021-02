En Directe a Ràdio 4 - Primera Hora 28/01/21

Eleccions catalanes. Malestar i preocupació en els col·lectius més vulnerables i els membres de les meses electorals. Analitzem la situació amb la Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, el Ferran Vila, un dels promotors de la carta enviada al Síndic de Greuges on consideren que se'ls vulneren drets relacionats amb la salut i el Ferran Teixidó, alcalde d'El Brull, una localitat on tots els membres de mesa tenen més de 60 anys. Gens Comú. Raquel Tomàs: 'Em van diagnosticar altes capacitats als 47 anys'. Vida Verda: la Pilar Sampietro ens parla de l'espai creat al MACBA per explicar la manca d'alimentació al barri.