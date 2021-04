En Directe a Ràdio 4 - Dr. D. Antonio Alcamí: "No estamos seguros sólo con mamparas y distancia"

Entrevista al professor d'Investigació del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, Dr. Antonio Alcamí, que ha considerat que durant la pandèmia se li ha donat excessiva importància a la transmissió per contacte i s'han desatès altres formes de transmissió com els aerosols: "Demanem regular una mica millor la ventilació d'espais interiors". El Dr. Alcamí ha dit també que viurem 'onades' consecutives fins que la població no estigui vacunada.



Amb relació a la mesura de prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants el viròleg ha considerat que és una mesura correcta: "No estem realment segurs amb només mampares i distància de seguretat en els bars. Genera una falsa sensació de seguretat estar en els bars sense una bona ventilació".