En Directe a Ràdio 4 - Àlex Arenas: "És un error prendre mesures globals a tot el territori"

Àlex Arenas, doctor en física, professor de ciències de la computació matemàtica i investigador de la Universitat Rovira i Virgili considera que s'estan prenent mesures de protecció contra la Covid19 "absurdes" i que afecten la salut mental: "Estem destruint la salut mental de la població amb mesures absurdes".



L'expert en la gestió de dades de la pandèmia ha dit durant l'entrevista que les mesures que s'han de prendre no haurien de ser de caràcter general: "Optar per mesures globals per a tot el territori és un error".