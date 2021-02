En Directe a Ràdio 4 - Dr. Ildefonso Hernández: "Els contagis es disparen perquè hi ha interacció social sense protecció"

Analitzem la situació epidemiològica a la Comunitat Valenciana amb el dr. Ildefonso Hernández, epidemiòleg i catedràtic de salut pública de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i portaveu de la societat espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària. El Dr. Hernández ha explicat que la causa de que hi hagi tants contagis és perquè, malgrat les recomanacions: "Hi ha interacció social sense protecció i no s’estan reforçant les xarxes de salut pública". Un dels fets paradoxals amb la pandèmia, segons ha explicat el Dr. Ildefonso Hernández és que pràcticament no hi ha malalts de grip, ni d'infeccions respiratòries que no siguin Covid19, el que indicaria, segons l'epidemiòleg: "que per protecció hauríem d'imaginar-nos que cada persona que tenim davant està infectada amb coronavirus".