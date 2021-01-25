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Цитата дня:
обрый день. В эфире Радио Экстериор дэ Эспанья. Вещание на русском языке. Меня зовут Светлана Яськова, и я хронический книгоголик.
В сегодняшнем выпуске:
- Рубрика " Книжные новости "
Национальная библиотека в пятый раз отметила День писательниц
Осенняя книжная ярмарка в России
- Рубрика " Художественная литература " Elena Ferrante “La vida mentirosa de los adultos” ("Лживая взрослая жизнь")
- Рубрика " Брожу по книжным магазинам" :
Международный Букер 2020 “La inquietud de la noche” ("Вечерний дискомфорт") нидерландской писательницы Мариеке Лукас Рейневелд.
- Рубрика " Книжные новинки " Стелла Иванова «Богиня Чортичо» .
- Рубрика " Моя библиотека. Советую почитать " Алексей Иванов. «Пищеблок».
- Рубрика "" Осень, Хеллоуин, Стивен Кинг
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