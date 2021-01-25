Цитата дня:

обрый день. В эфире Радио Экстериор дэ Эспанья. Вещание на русском языке. Меня зовут Светлана Яськова, и я хронический книгоголик.

В сегодняшнем выпуске:

- Рубрика " Книжные новости "

Национальная библиотека в пятый раз отметила День писательниц

Осенняя книжная ярмарка в России

- Рубрика " Художественная литература " Elena Ferrante “La vida mentirosa de los adultos” ("Лживая взрослая жизнь")

- Рубрика " Брожу по книжным магазинам" :

Международный Букер 2020 “La inquietud de la noche” ("Вечерний дискомфорт") нидерландской писательницы Мариеке Лукас Рейневелд.

- Рубрика " Книжные новинки " Стелла Иванова «Богиня Чортичо» .

- Рубрика " Моя библиотека. Советую почитать " Алексей Иванов. «Пищеблок».

- Рубрика "" Осень, Хеллоуин, Стивен Кинг