Bolsonaro busca mais apoio militar

A atualidade da América Latina com Alexandre Agabiti. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, troca o comando de seis ministérios, entre eles o das Relações Exteriores, Casa Civil e Defesa. Com a decisão, Bolsonaro dá uma demonstração de poder, interpretada como uma tentativa de controle dos militares. Em protesto, os três comandantes das Forças Armadas pedem demissão, alegando que não participarão de nenhuma aventura golpista. A crise militar chega num momento em que o Brasil se prepara para uma terceira onda da pandemia.