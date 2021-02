El sótano - Los Salvajes, The Outta Sites, Los Saicos, Gang 90, Los Yetis,... - 26/01/21

Abrimos puertas recordando a Sebastián Sospedra, bajista de Los Salvajes y de Lone Star, fallecido el pasado domingo a los 74 años de edad. Disco destacado para The Outta Sites, “Beautiful you”, la mejor banda del beat californiano cocina viejas recetas con la maestría de chefs. Visitamos Brasil de la mano de Gabriel Thomaz y su Salvajería Tropical para recordar a los Gang 90 de Julio Barrioso. Saltamos a Perú para escuchar el single perdido de Los Saicos, editado en 1969 y rescatado por Munster Records, y en donde se incluye una canción protesta de Erwin Flores que fue censurada por su sadismo. Acabamos el viaje latinoamericano en Medellín, recordando a Los Yetis, los reyes nadaístas del go-gó colombiano.

Playlist;

LOS SALVAJES “Soy así” (1965)

LOS SALVAJES “Vivir sin ti” (1967)

LONE STAR “Máquina infernal” (Es largo el camino, 1973)

Disco destacado; THE OUTTA SITES “This time” (Beautiful you, 2021)

THE OUTTA SITES “Beautiful you” (Beautiful you, 2021)

THE OUTTA SITES “So sad about us” (Beautiful you, 2021)

Salvajería Tropical; GANG 90 and ABSURDETTES “Telefone”

LOS SAICOS “Camisa de fuerza” (1965)

LOS SAICOS 69 “Un poquito de pena” (7’’, 1969/2020)

LOS SAICOS 69 “El mercenario” (7’’, 1969/2020)

LOS MALINCHES “Me siento loco” (Piel de lince, 2021)

Versión y original; LOS YETIS “Me siento loco” (Nadaismo a go-gó)

LOS YETIS “Yo grito” (Nadaismo a go-gó)