El Sótano - Fundación Francisco Frankenstein, Green Blue, Ramones...- 25/03/21

Cinco razones para afiliarte a la Fundación Francisco Frankenstein: no son negacionistas, son ramonianos, son inteligentemente estúpidos, son la banda más coreable del momento y tienen el mejor nombre de los últimos años para un grupo de punk rock. Disco destacado para el debut de este trío de Mallorca, “No no no” (Family Spree), que resuena junto a un montón de novedades de alto poder energético que mejorarán considerablemente tu salud mental.

Playlist;

RAMONES “I don’t wanna walk around with you” (Ramones)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Negacionista” (No no no)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Lo que no puede ser” (No no no)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Ya no estamos de tu parte” (No no no)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Yo no hago surf” (No no no)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “No se os puede dejar solos” (No no no)

SEÑOR NO “No” (Señor No)

SHOCK TREATMENT “Nada es verdad” (Punk party!!)

THE ZEROS “Yo no quiero” (Right now)

PRIVATE FUNCTION “Albury Wondonga” (Whose line is it anyway)

THE CAVEMEN “Over you” (Euthanise me EP)

DENIZ TEK “Dead if looks could kill” (Take it to the vertical)

THE BLIND SHAKE “Old lake” (Breakfast of failures)

GREEN/BLUE “At a loss” (ST)

GREEN/BLUE “Whith that face” (ST)

BIPOLAR “Depression” (7’’ EP)

THE DIRTIES “Ti piscio sul presepe” (Sovranista)

THE QUEERS “Fanculo a tutti” (Save the world)

BOBBY RAMONE “Is this love kills?” (Rocket to Kingston)

RAMONES “Today your love tomorrow the world” (Ramones)