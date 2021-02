El sótano - Especial Ghost Highway - 22/01/21

El sello Ghost Highway Recordings es una escudería especializada en punk, high energy, garage o rock escandinavo. Marco Padín, capo de esta escudería madrileña, nos ofrece una selección de recientes y próximos lanzamientos. Todo el material de este programa lo encontrarás en un sampler de 31 bandas que se ha colgado en el bandcamp del sello: https://ghosthighwayrecordings.bandcamp.com/album/sampler-2021

Todo lo que se recaude por sus descargas irá destinado a una Asociación de ayuda a la oncología infantil.

Playlist;

The BOATSMEN I don't wanna lose this time”

ATOMIC ZEROS “Electric chair”

ASTEROID B-612 “September crush”

ELECTRIC FRANKENSTEIN “Something weird”

THE HIP PRIESTS “Sounds a lot like war”

THE DRIPPERS “Ain't no accident”

CHUCK NORRIS EXPERIMENT “Hand grenade”

PAT TODD and The RANKOUTSIDERS “Stripper Blues”

JEFF DAHL “The woo girls”

BRAD MARINO “What do you know?”

THE SCREAMIN' TARGETS “Prettiest cop on the block”

GENERADOR “Psicofonia en la tumba de Johnny Cash”

GO MOD GO “Zoot suit”