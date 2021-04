El sótano - DJ Toni Face; Jamaican cakes - 09/04/21

Sesión de Viernes con chef invitado a los fogones. Toni Face, capo del sello Liquidator, todo un maestro en esencias jamaicanas que se cocina un impecable menú de deliciosas canciones extraídas directamente desde sus valijas de vinilos.

Playlist;

(sintonía) THE HARRY J ALL STARS “Liquidator”

PRINCE BUSTER’s ALL STARS “Pink Night”

LLANS THELWELL and HIS ORCHESTRA “Jive samba”

MONTY and THE CYCLONES “Summertime”

BENNY MORÉ and PEREZ PRADO “Pachito e’ché”

SKATALITES “Latin goes ska”

RICO RODRIGUEZ “Rico special”

DON DRUMMOND “Reload”

HARRY BELAFONTE “Coconut woman”

LESLIE BUTLER “Revival”

MILLICENT TODD (PATSY) “Love divine

ALTON ELLIS “All my tears”

DELROY WILSON “One upon a time”