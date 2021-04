El sótano - Dick Curless; historias desde la carretera - 12/04/21

Nos pasamos buena parte del episodio subidos a un 18 ruedas conducido por Dick Curless, un tipo alto, con parche en el ojo y una profunda voz que narra fabulosas historias de carretera. El sello malagueño Sleazy distribuye en nuestro país el LP “Tales from a long road”, una recopilación de grabaciones del “Barón de la Country Music” seleccionadas de su etapa para Capitol Records (1970-1973). En el tramo final escuchamos los tres lanzamientos con los que se presenta Atomic Records, nueva escudería especializada en la escena rockin’.

Playlist;

DICK CURLESS “(Drinkin’ beer and) singing a country song” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “A tombstone every mile ('70)” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “Drag’em off the interstate, sock it to’em” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “Truck stop” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “Jukebox man” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “Rocky top” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “Woman don’t try to sing my song” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “Country music man” (Tales from a long road)

DICK CURLESS “Leaving it all behind” (Tales from a long road)

MARCOS SENDARRUBIAS “A million miles away from home” (7’’ EP)

LITTLE MARTHA and THE TRUCKSTOPPERS “Nothing” (Lil’ big rockin’ girl 7’’ EP)

JIM JEFFRIES and THE SPANIARDS “Spanish eyes” (Spanish eyes 7’’ EP)

HEIDI-PEARL CHANDLER “Fire” (On fire 7’’ EP)

HEIDI-PEARL CHANDLER “Will be all right” (On fire 7’’ EP)

FLY CAT TRIO “Easy comes easy goes” (7’’)