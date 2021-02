Pedro de Dios y Antonio Pelomono forman el dúo instrumental más inquietante de la jungla. Los selváticos Pelomono nos presentan su álbum “Gibraltar” y reabren nuestro Rincón de los Directos once meses después de la anterior actuación. Entre las novedades presentamos lo próximo de Pablo Solo (producido junto al legendario John Simon) junto al último lanzamiento de la casa Madmua Records, un EP que rescata el único single que editó el grupo barcelonés Don y su Banda Club en 1967 junto a dos grabaciones inéditas realizadas como Los Spektros.

Playlist;

(sintonía) PELOMONO “Sin rumbo” (Gibraltar)

DON Y SU BANDA CLUB “Acción” (7’’ EP)

DON Y SU BANDA CLUB “Little red rooster” (7’’ EP) (grabado como LOS SPEKTROS)

DON Y SU BANDA CLUB “Mil lágrimas” (7’’ EP)

RONNI DI CAPO “No fear” (Roni Di Capo)

PABLO SOLO “Two ways of looking at the same thing” (single digital)

PARDO “Hay que saber esperar” (single digital)

DON JOSÉ LIQUIDADORES “Tasca serreña” (Yo soy gallo donde quiera 7’’ EP)

PELOMONO “Tarántula” (Gibraltar)

PELOMONO “Frío verano” (Gibraltar)

PELOMONO “E como Roma” (Gibraltar)

PELOMONO “Blues 79” (directo en El Sótano)

PELOMONO “Malagueña (para Jaén)” (directo en El Sótano)

PELOMONO “Genocide” (directo en El Sótano)

PELOMONO “Mono rabioso” (Gibraltar)