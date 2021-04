El Sótano - Cosecha de 1971 (I) - 01/04/21

Arrancamos con este episodio una colección dedicada a recordar grandes álbumes de la historia del rock que en este 2021 cumplirán 50 años. En el primer capítulo nos quedamos con un repoker de clásicos a cargo de T-Rex, David Bowie, The Who, The Kinks y Mungo Jerry.

Playlist;

T-REX “Jeepster” (Electric warrior)

T-REX “The motivator” (Electric warrior)

DAVID BOWIE “Changes” (Hunky Dory)

DAVID BOWIE “Song for Bob Dylan” (Hunky Dory)

THE WHO “Baba O’Riley” (Who’s next)

THE WHO “The song is over” (Who’s next)

THE KINKS “20th century men” (Muswell hillbillies)

THE KINKS “Complicated life” (Muswell hillbillies)

MUNGO JERRY “Baby jump” (Electronically tasted)

MUNGO JERRY “Memoirs of a stockbroker” (Electronically tasted)