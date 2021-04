Tina Charles VS Bon Entendeur

Su verdadero nombre: Tina Hoskins, aunque nosotros siempre la conocimos como Tina Charles. Tina comenzó su carrera con apenas 19 años cumplidos, haciendo coros en grabaciones y actuaciones de otros artistas, acompañando, por ejemplo, a un entonces desconocido Elton John en un single realizado en 1969. El primer sencillo en solitario de Tina Charles llegó en 1971 con una canción titulada "Joe", dedicada a un perrito muy majo. La voz de Tina no pasó desapercibida cuando en 1975 hizo los coros en el single "I'm on fire" del grupo 5.000 Voltios, tema que alcanzó el número cuatro de las listas británicas. Los productores decidieron apostar por Tina y así pudo grabar "I love to love", su mayor éxito de 1976, que se instaló en el número uno de las listas de Gran Bretaña durante tres semanas que también fue un gran éxito en otros países, como España. Primero estábamos escuchando la versión original de "I love to love", pero resulta que nos llega una nueva revisión 2021, que firma el proyecto de productores franceses y verdaderos alquimistas del dance Bon Entendeur, eso sí, respetando bastante la genuina versión original de "I love to love", de Tina Charles.