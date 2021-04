'One night only', concierto en directo en las Vegas 1997

1997 fue un increíble año para los Bee Gees, porque este legendario grupo británico, aunque forjado primero en Australia, conseguía una flamante estrella en el The rock and roll hall of fame, o simplemente "Hall de la fama del Rock´Roll", entre otros merecidos reconocimientos.

Y para celebrarlo, Bee Gees organizaron un concierto especial, o muy especial, denominado 'One night only', 'Solo una noche', en el Hotel-Casino de lujo MGM Grand de Las Vegas, su único concierto en vivo en 1997, y la primera actuación que ofrecía esta popularísima banda en Estados Unidos después de casi 10 años. Los hermanos Gibb, acompañados en varias canciones por Andy Gibb, hermano menor y ajeno al grupo, y la ganadora de varios premios Grammy, Celine Dion, interpretaron sus mayores éxitos de los años 60, 70, 80 y 90, incluidas muchas canciones de otros artistas, pero nunca grabadas por los propios Bee Gees, aunque no faltaron, evidentemente, "You should be dancing", "Tragedy", "Massachusetts", "Night fever", "More than a woman", "Guilty", "Heartbreaker", "Grease" "Jive talkin'", "How deep is your love" o su mega himno "Stayin' alive". "Solo-Una-Noche", "One-Night-Only", histórico concierto de 1997 en Las Vegas de Bee Gees.