El Patillas DJ - Lisasinson, Valtiala, Montañés - 17/04/21

Comenzamos una nueva sesión del Patillas DJ en Radio 3 colocando en el altar el disco perita: "Perdona, mamá". Así se titula el debut de Lisasinson, un mini álbum de letras urgentes y costumbrismo adolescente cuajado de punk-pop con reminiscencias directas de Ramones, The Undertones y nombres españoles, como Los Punsetes.

También sacamos brillo a novedades que alimentan nuestra escena, como la nueva canción de Tiburona o el primer EP de los asturianos Valtiala. Y cerramos el programa con acento flamenco y cañí a propósito del tercer adelanto de los Derby Motoretas Burrito Kachimba o el LP "Juerga y vino" de Montañés.

(Foto, Victoria Herranz).

Suenan:

-Lisasinson - Atasco

-Lisasinson - Discoteca

-Lisasinson - Todo me da igual

-Tiburona - Que viene el lobo

-Biznaga - Jóvenes ocultos

-Human Beans - Out in the field

-Valtiala - Pequeñas victorias

-El Diablo De Shangai - Laura

-No Picky - Fiesta en el cementerio

-Wau Y Los Arrrghs!!! - No mientas más

-Derby Motoretas Burrito Kachimba - Caño cojo

-Dani Llamas - Fandangos de la libertad

-Montañés - Juerga y vino

-Bronquio & Nita - La retama