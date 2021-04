Discópolis 11.267 - Rescátame - Chess-Movieplay - 25/03/21

Tenemos otro capítulo de Soul - Stax. Podría ser la segunda parte del que vió la luz en 1967 en Hispavox. Se publicó en 1971 a través de Movieplay. Es puro Rhythm & Blues bastante variado

VARIOS – ¡RESCÁTAME!

Chess ‎– S-21386, Movieplay ‎– 1971

A1 – Fontella Bass - Rescue Me 2:48

A2 – Fontella Bass - A Woman 2:29

A3 – Billy Stewart - Summertime 2:39

A4 – Etta James - Money 3:10

A5 – Etta James - Security 2:27

A6 – Ramsey Lewis - Respect 3:00

B1 – Ramsey Lewis - Back In The USSR 2:59

B2 – Muddy Waters - Let's Spend The Night Together 3:00

B3 – Muddy Waters - She's Alright 6:32

B4 – The Dells - Show Me 2:30

Como fin de fiesta hacemos una pequeña Sesión de baile Non-Stop.

C1 - The Larks - The Jerk

C2 - The Dixie Cups - Iko Iko

C3 - Jackie Lee - The Duck

C4 - Ramsey Lewis Trio - In Crowd