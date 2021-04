Discópolis 11.268 - Fania All Stars - Salsa - 26/03/21

Así conocimos la "Salsa" en España con un lanzamiento de la Fania All Stars en 1974. Es indudable que Carlos Santana abrió el género a los rockeros, sobre todo después de su actuación en Woodstock 69. Pero había mucho más detrás. Lo empezamos a saborear un lustro después con el elepé que repasamos hoy. Pero antes, otra pieza para calentar;

Orchestra Harlow ‎– Harlow's Harem

Discophon ‎– 6006. España 1974

A1 La Revolución

FANIA ALL STARS ‎– LATIN-SOUL-ROCK

Fania Records ‎1974 – SLP 00470. Discophon 6014. España 1975.

A1 Viva Tirado 5:17

A2 Chanchullo 5:34

A3 Smoke 4:04

A4 There You Go 3:06

A5 Mama Guela 3:06

B1 El Ratón 7:51

B2 Soul Makossa 5:44

B3 Congo Bongo 10:15

Cara b grabada en directo en el Yankee Stadium de Puerto Rico. Cara a grabada en estudio en San Juan.

Solistas destacados:

Manu Dibango saxo en A1 y B2.

Cheo Feliciano, cantante en B1

Jorge "Malo" Santana, guitarra: Jan Hammer, teclados; Mongo Santamaría, Ray Barreto, congas; para el numeroso resto ver foto en fb.