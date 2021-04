Discópolis Jazz 11.290 - Jazz I Am 9: Max Villavecchia - 17/04/21

Novedades antes de oír la novena sesión del Encuentro Jazz I Am.

Desde Granada, DJToner nos presenta "Blessed are the Weird People". Oímos el tema que lo abre donde colabora el trompetista Erik Truffat. Le siguen dos temas del pianista Yuri Storione, de su tercer disco "This Time the Dream's on Us" hecho en trío con Jorge Rossy (batería) y Dominik Schümann (contrabajo). Oímos dos piezas suyas, "Father and Son" y "Violeta". Luego viene el Encuentro,

MAX VILLAVECCHIA TRIO

JAZZ I AM 09. Fabra i Coats, Barcelona. Viernes 11 de diciembre de 2020. El pianista entregó una hoja con el siguiente repertorio:

1.- Dormant mons igneus: Autor/ compositor: Max Villavecchia

2.- Bardo: Autor/ compositor: Max Villavecchia

3.- Noche en Vela: Autor/ compositor: Max Villavecchia

4.-Tatlin's tower: Autor/ compositor: Max Villavecchia

5.- Mariannata: Autor/ compositor: Max Villavecchia

Los temas 3, 4 y 5 van seguidos en origen, sin solución de continuidad.

Intérpretes:

Max Villavecchia | piano

Javier Garrabella | bajo

Joan Carles Marí | batería

El último tema del programa es "Orain" del guitarrista vasco Angel Unzu en Cuarteto, perteneciente al disco homónimo, hecho junto a Andrzej Olejniczal (saxos), Gonzalo Tejada (bajo) y Juan Manuel Urriza (batería).