Discópolis Jazz - 11.284: Tom Harrell Quintet en Austria - 11/04/21

Concierto a cargo del Tom Harrell Quintet en la Bodega del Castillo de Seggau, Austria, dentro del Leibnitz International Jazz Festival, el 28 de septiembre de 2019



Programa

Orden. Autor (fechas biográficas) - Título - (duración)

1. Tom Harrell (1946) - Time Passage (09:19 min.)

2. Tom Harrell (1946) - Dublin (14:58 min.)

3. Tom Harrell (1946) - Taurus (13:05 min.)

4. Tom Harrell (1946) - Peanut (04:04 min.)

5. Tom Harrell (1946) - Hope (07:48 min.)

Tom Harrell Quintet:

Tom Harrell, trompeta, fliscorno

Mark Turner, saxo tenor

Charles Altura, guitarra

Ugonna Okegwo, contrabajo

Jonathan Blake, batería

Pendiente para un próximo programa

6. Tom Harrell (1946) - The Fast(11:07 min.)

7. Tom Harrell (1946) - Bear That in Mind(10:17 min.)