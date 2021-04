Discópolis Jazz - 11.283: Jazz I am 8: Pere Bujosa Trio - Fantastic Negrito - 10/04/21

Antes del Jazz I Am de esta semana tenemos el segundo y definitivo repaso a los Grammy de este año. Nos fijamos en la Categria 35, (Latin Jazz). Se lo ha llevado el disco "Four Question" de

ARTURO O'FARRILL & AFRO LATIN JAZZ ORCHESTRA. No lo tengo asi que oímos la pieza

01.- Guajira simple, de su anterior disco.

La categoría 50 (Blues contemporáneo) ha sido para FANTASTIC NEGRITO por el album "Have you Lost Your Mind Yet?"

del que oímos

02.- Chocolate Samurai

Luego vamos al Encuentro de jazz catalán con,

PERE BUJOSA TRIO: JAZZ I AM 08. Fabra i Coats, Barcelona. Jueves 10 de diciembre de 2020. El contrabajista entregó una hoja con el siguiente repertorio:

01.WABI-SABI

02.DYSFUNCTIONAL AUTOMATON

03.MUSING

04.ZUKUNFT

05.ARISE

Todas las composiciones son de PERE ANTONI BUJOSA ABELLAN

Intérpretes:

PERE BUJOSA TRIO

Pere Bujosa | contrabajo

Xavier Torres | piano

Joan Terol | batería

Para el final un aperitivo de la

A.P. BIG BAND (Aaron Pozón) de su disco "Plays Radiohead", el tema

03.- Weird Fishes

Otro día nos extenderemos más con él.