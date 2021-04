Discópolis Jazz 11.276 - Jazz I am 7: Lucia Rey Trio - Grammys - 03/03/21

Nos hacemos eco de los Grammys 2021 en el apartado de jazz.

Chick Corea se llevó dos: en las categorías 31 (mejor solo) y 33 (mejor disco) por "Trilogy 2" grabado junto a Christian McBride y Brian Blade. Oímos

01.- How Deep in the Ocean.

En la categoría 32 (mejor álbum vocal) el premiado fue Kurt Elling featuring Danilo Pérez por "Secrets are the Best Stories". Oímos

02.- The Fanfold Hawk (For Franz Wright).en este tema solo con el contrabajista Clark Sommers.



Luego vamos con el Encuentro catalán,

LUCÍA REY TRIO: JAZZ I AM 06. Fabra i Coats, Barcelona. Jueves 10 de diciembre de 2020. La pianista entregó una hoja con el siguiente

Repertorio:

- LUCERÍAS. Autora: Lucía Rey

- DESTINO HABANA. Autora: Lucía Rey

- NÓMADAS. Autora: Lucía Rey

- DOMINGO. Autora: Lucía Rey

- ORIENTE. Autora: Lucía Rey

LUCIA REY TRIO:

Lucía Rey Castillo | piano, teclados en "Nomadas", voz en "Oriente"

Alberto Brenes | batería

Ander García | contrabajo

Para terminar volvemos a los Grammys, a la categoría 34 (Big Bands). La premiada fue Maria Schneider por su disco "Data Lords", del que oímos

03.- Stone Song