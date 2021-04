Discópolis Jazz 11.270 - NDR Big Band/Niels Klein - 28/03/21

Concierto de la NDR Big Band, o Big Band de la Radio del Norte de Alemania. Llevó el título de "Selfies".

Se produjo en el espectacular edificio de la Elbphilharmonie, Hamburgo, al borde del río Elba, el día 18 de junio de 2019

NDR BIG BAND:

Programa,

Orden. Autor (fechas biográficas) - Título - (duración)

1. Marcio Doctor (1965) - El patio del tiempo (08:14 min.)

2. Allan Botschinsky (1940) - I've Got Another Rhythm (05:06 min.)

3. Carla Bley (1936) - What Would You Like to Hear (06:17 min.)

4. Sandra Hempel (1972) - Past (Part II) (08:09 min.)

5. Ingo Lahme (20th cent.) - The Path of Life (08:02 min.)

6. Fiete Felsch (1967) - One Down One Up (07:30 min.)

7. Fiete Felsch (1967) - Excerpt from 'One Down One Up' (Bis) (01:11 min.)

Intérpretes:

NDR Big Band dirigida por Niels Klein.

Deralles aquí

https://www.ndr.de/orchester_chor/bigband/band/index.html

http://www.niels-klein.com/

https://www.ndr.de/orchester_chor/bigband/Konzerte-fuer-Hamburg-NDR-Bigband-mit-Selfies,selfies220.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Klein

Tenemos cinco minutos más para escuchar una sobresaliente versión de una estupenda canción,

8. Joni Mitchell (1943) - Both Sides Now (04:31 min.)

Interpretada por Rolf Kuhn que será el protagonista del concierto del próximo domingo.