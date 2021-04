Disco Grande - Los Who siguen consumiendo beans y el legado de La Dama se Esconde- 14/04/21

....Y ahora con fines benéficos. Porque para celebrar que se reedita el disco del 67 "The who sell out" la banda y Heinz unen fuerzas para recaudar fondos que ayuden tanto a Teenage Cancer Trust como a Magic Breakfast. Con motivo de ello Roger Daltrey cuenta las peripecias vividas durante la sesión de fotos para la portada del disco bañado en las infaltables judías con tomate. Además hay que recordar que el segundo corte de ese álbum se llamaba "Heinz baked beans".

Como parte de las ediciones del Record Store Day en España por parte del sello Warner aparece (junto a discos de Siniestro Total, Nacho García Vega o Fangoria, entre otros) "Lejos del puerto" de 1990 que produjo Paco Trinidad y con la firma del proyecto que crearon Nacho Goberna e Ignacio Valencia.

Noticia del día es también que Dave Grohl (Foo Fighters) se ponga al volante y hable con sus ídolos o coetáneos de profesión (Ringo Starr, St Vincent, Lars Ulrich, Flea, The Edge, Slash...) en "What drive us".

Dos novedades internacionales como una muestra más de lo que será Showtimes" de Lambchop o el primer disco en treinta y siete años, bandas sonoras aparte, de Danny Elfman….ah!!!... y la guitarra y trabajo desde Portugal del Frankie Chavez más acústico.

Tacada de novedades de aquí. como el cuarto álbum de quienes fueron teloneros (Freewheel) de The Pretty Things no ha mucho; la nueva canción con inspiración fílmica de Wayne; más piezas de Motoharu Okamura, la aventura presente de Manuel Automatics; el tercer y último tema hasta que llegue el álbum de Lady Banana; lo que viene ("Taller ayer") de ¡Una!; el estreno de la nueva etapa de la cantautora zaragozana Begut y desde Almuñécar otra prueba más de lo que tejen Eva y Ángel Felipe bajo el nombre de Indico Efe.

Y el anuncio de que mañana hablaremos con los malagueños No Picky por la reedición por parte de Wild Punk de su segundo disco "Vampira".