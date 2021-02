Disco grande

...que fue mucho. Porque ese disco ("What´s going on") que salió el 21 de mayo de 1971 está considerado como uno de los mejores álbumes no sólo de la música negra sino en general. Una obra conceptual bajo la etiqueta Tamla Motown y el undécimo disco de su carrera.

Por seguir en clave de música soul justo ahora se cumplen 60 años desde que The Supremes (con Diana Ross al frente) firmaron su contrato con su sello de toda la vida. Nada más justificado que ese "60th anniversary".

Noticia del día es también que Billie Eilish cuente cómo su familia directa y ramificaciones colaboraron a la causa de rematar la letra de la canción con el dueto con Rosalía. También lo es (ya lo comentábamos en una pasada edición) esa lectura de Years and Years representados en Olly Alexander de un tema de Pet Shop Boys para la serie de HBO. Y hablando de series, Dj Spinderella (ella era la tercera de a bordo) se considera agraviada por su ausencia en el biopic sobre Salt & Pepa

Entre tanto King Krule se atreve con el tema más clásico del repertorio de Lennon en lo que fue el regalo para un amigo y grabado este verano y Sam Eagle, nuevo valor apoyado por la BBC, descubre un nuevo tema. Es lo que hace el emblema de Sigur Ros, Jonsi, con la producción de AG Cook.

Rendimos tributo a Tom Stevens, bajista de The Long Ryders, 64 años.

Novedades de aquí son el tema de Maimuny (Ismael con Paco cerca) que tiene ya clip) y el estreno de Cerro Moreno (con Sergio Roger Sincero y Antonio Mallory Knox) detrás.

El punto final fue con la pieza más emblemática de The White Stripes con su actuación en 2007 en el festival de Bonnaroo.

Antes en el minuto 50 el recuerdo del aniversario del programa que se cumplirá en marzo nos llevó hasta Mike Heron y Robin Williamson (Incredible String Band) y su álbum "The big huge".