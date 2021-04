Disco Grande - Recuerdos de los 80's y de artistas en Rock Ola - 01/04/21

Como parte de las celebraciones del pasado aniversario redondo del sábado pasado hemos hecho un programa monográfico dedicado a sonidos de los 80´s.

En aquellos tiempos era habitual que los artistas que por la noche iban a tocar en la sala de la calle Padre Xifre se pasasen por el programa unas horas antes.

Han sonado por este orden: Iggy pop, The Church, The Sound, Teardrop Explodes, Echo and the Bunnymen, Theatre of Hate, Classix Noiveaux, Blancmange, Depeche Mode, B Movie, Simple Minds, Thomas Dolby y Kevin Ayers.