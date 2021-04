Disco Grande - Pumuky sale del castillo y Joni Mitchell recupera un clásico - 13/04/21

Jair y Noe salen de su castillo interior de tierras canarias (aunque cada uno de los hermanos Ramírez está en una isla) y se vienen a tocar a la sala Maravillas de Madrid (la anterior cita hace más de dos años fue en el Café La Palma) en lo que será al final una doble sesión (a las 18,30 y a las 21,-) el jueves 22 (no hay cita al día siguiente como era al principio la convocatoria) con ese maravilloso vinilo etiqueta Keroxen en donde aparecen sus últimas canciones compuestas que al final daban para un EP y las remezclas hechas por compañeros de profesión. Chalamos con Jair y nos contó el proceso de grabación a distancia de su último argumento sonoro que defenderán en directo en formación de trío.

Noticia del día es que Joni Mitchell se quita la espinita de cómo quedó una de sus canciones más celebradas y famosas y conoce una remezcla 2021 como parte de la edición de los cuatro discos Reprise entre 1968 y 1971 y con "Blue" de bandera de esa tacada de obras.

También es noticia que Uncut vaya a rendir homenaje a Bob Dylan por su 80º cumpleaños con un álbum llamado "The Dylan revisited" en junio en el que hay versiones de sus canciones a cargo, entre otros, de Courtney marie Andrews, Richard Thompson, Weyes Blood, Thurston Moore, Cowboy Junkies o The Flaming Lips que han elegido la pieza emblemática del "Nashville skyline". Además, Morrisey (¿será por llevar la contraria?) dice que ha disfrutado viendo "Shoplifters of the world" la película con las canciones de The Smiths como argumento. También Sparks con un letrero en que reclaman silencio anuncian que están grabando nueva música.

Novedades internacionales son el próximo EP de Deep Valley que Lindsey dice que tiene temas muy personales o el tándem entre Brent Faiyaz y Jorja Smith escenificando una ruptura.

Dos novedades de aquí. La cara B del tercer single de Cerro Moreno con reminiscencias a la factoría Alfaro y el segundo adelanto que se presenta mañana al mediodía en la peña de la Platería de los granadinos El Niño Garbanzo.

Si abrimos con Dylan cerramos con el mismo apellido, pero con Jakob, su hijo, que presenta nuevo disco en una década de Wallflowers.