Disco grande - "Albatross" aún vuela y The White Stripes, en rojiblanco - 08/04/21

Una de las novedades que estrenamos justo en el día que soltaban desde la discográfica que lanzará ese Mike Fleetwood and friends en homenaje a Peter Green una pieza tan legendaria como el "Albatross" que salió en 1968 y que es uno de los temas emblema de Fleetwood Mac. El refuerzo para la interpretación en directo de esta pieza instrumental fue el de David Gilmour de Pink Floyd.

Otra novedad es la edición de lujo que publicará Third Man Records de ese "White blood cells" álbum seminal de 2001 de The White Stripes. Y fieles a los colores de siempre habrá un vinilo rojo con trece temas inéditos y uno blanco con un directo en Louisville aparte de todo tipo de fotos, posters y flyers.

Ediciones especiales para el Record Store Day en UK en julio como (aparte de Cranberries o Miles Davis) uno de los temas que formaba parte del "Sandinista" de The Clash. También hay edición de lujo del "Sunset in the blue" el quinto álbum de Melody Gardot.

Noticia del día es también la serie de conciertos que van a ofrecer en streaming Radiohead empezando mañana con uno en Londres cuando presentaron en 2008 "In rainbows". También lo es que el encargado de los tambores en Black Keys (Patrick Carney) también lo ha sido por enfermedad del titular apoyando a los Cleveland Indians en su partido de béisbol contra Kansas City Royals. Y por fin que Glen Matlock declara que Sex Pistols debieron grabar dos o tres discos más y no apenas un solitario álbum de estudio.

Novedades internacionales son el nuevo trabajo dividido en cinco partes de Sufjan Stevens como resumen de un año de ansiedad, pérdidas y soledad. Además Texas avanzan un tema más de lo que será su décimo álbum "Hi". Además escuchamos a Namina (Natalia Miro dos Nascimento) leyendo a Leonard Cohen y el trío francés Cour de Recre con su pop electrónico pisando el acelerador.

Novedades de aquí son el segundo anticipo de "Evergreen oak" de L.A., la gira de "El temblor de las quimeras que presenta mañana Jorge Navarro en Fotomatón, el Ep ruidoso de Carmelita y el diez pulgadas de Lisasinson con canciones que hablan de ellas.