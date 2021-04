Després del col·lapse - Resum setmanal

Setmana intensa en la qual vam tocar temes molt tan diferents com interessants. Avui divendres acomiadem la setmana amb el nostre Resum Setmanal.

Comencem revivint l'emissió dedicada als Riders. El creixement de la demanda de lliurament de menjar a domicili va de la mà de la precarietat dels "falsos autònoms". Una nova llei està a punt d'aprovar-se però aquesta és molt controvertida ja que hi ha interessos que no se senten representats en la "LleiRiders"

A 20 anys de la seqüenciació del 'GenomaHumà repassem el que significa pel món de la ciència i la medicina aquesta gesta, comparada amb l'arribada de l'home a la lluna. A l'ADN hi ha la clau per guarir malalties que avui dia no tenen cura.

Tanquem amb un somriure transportant-nos a un món de fantasia, color i joia, el Circ. Com ha afectat aquesta professió i l’indústria l'actual pandèmia? Com s'ha transformat a través dels anys? Cap on va el circ?.

El millor de la setmana en una sola emissió.